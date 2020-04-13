С 14 апреля «Псковпассажиравтотранс» отменяет или корректирует ряд маршрутов из-за низкой заполняемости

13 Апр 2020 2020-04-13T19:58:13+03:00

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С 14 апреля ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» вносит ряд изменений в режим работы общественного транспорта в связи с ограничениями по передвижению граждан, установленными указом губернатора Псковской области, а также крайне низким пассажиропотоком.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в автотранспортном предприятии, маршруты № 213 «Псков – Верхолино – Гверздонь» и № 214 «Псков – Середка – Гверздонь» будут работать только по пятницам (каникулярных дней) и воскресеньям. Таким образом, по понедельникам-четвергам и субботам рейсы на этих маршрутах отменяются.

Также полностью отменяется маршрут № 318а «Середка – Балсово».

Маршрут № 104 «Псков – Кирово» будет работать только по пятницам (каникулярных дней) и воскресеньям.

В свою очередь маршрут № 245 «Псков – Мелетово» теперь работает только по пятницам (расписание субботнего дня) и воскресеньям.

ИСТОЧНИК KP.RU