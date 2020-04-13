Михаил Ведерников прокомментировал ужесточение ограничительных мер в Псковской области

13 Апр 2020 2020-04-13T20:19:59+03:00

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Губернатор Псковской области прокомментировал ужесточение ограничительных мер, принятых в регионе для профилактики распространения коронавирусной инфекции в регионе.

«В Псковской области в рамках борьбы с COVID-19 постепенно, поэтапно вводились и корректировались ограничительные мероприятия как для населения, так и для организаций, предприятий, — напомнил Михаил Ведерников. — Каждый наш шаг был продуман и тщательно взвешен. Мы понимаем, что в сложившейся ситуации необходимо создать максимальные условия для сохранения экономики области, обеспечения безопасности граждан. Псковской области удалось не допустить резкого роста заболеваемости. Искренне благодарю наших граждан за понимание и правильную реакцию на вводимые меры и ограничения, за помощь в борьбе с опасной инфекцией».

«Однако, — продолжил глава региона, — часть граждан продолжают нарушать запреты и рекомендации. И, учитывая негативную динамику по числу заболеваний, согласно предписаниям Роспотребнадзора, принято решение ужесточить запретительные меры в сфере борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции».

Напомним, сегодня, 13 апреля, Михаил Ведерников внес очередные изменения в свой коронавирусный указ, согласно которым вводятся серьезные ограничения на выход из дома, вводится требование об обязательном ношении в местах скопления граждан маски или заменяющих ее предметов, например, платков и шарфов, запрещается посещение детских площадок, парков, набережных и т. п.

ИСТОЧНИК KP.RU