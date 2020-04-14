В Великих Луках выявлен второй человек с предварительным диагнозом COVID-19

14 Апр 2020 2020-04-14T09:36:36+03:00

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Еще у одного жителя Великих Лук первый тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщается в обращении к жителям председателя комитета по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе Николая Шмоткина, которое распространила администрация Великих Лук 13 апреля.

Напомним, о первом предварительно инфцированном пациенте в Великих Луках — женщине — было объявлено в субботу, 11 апреля.

«Несмотря на большой комплекс профилактических мер, остановить распространение опасного заболевания на данный момент не удаётся. Количество заболевших в России и в нашем регионе возрастает с каждым днем, растёт и число смертей от новой болезни. К сожалению, не остался в стороне и наш город. Предварительно в первом тестировании выявлен вирус COVID-19 у двух жителей Великих Лук, — сказал Николай Шмоткин. — Обращаем особое внимание великолучан, что эти граждане не покидали пределы области, то есть заразиться опасным заболеванием они могли только у нас, здесь, дома».

«Городскими службами предпринимаются все рекомендованные меры, направленные на недопущение массового распространения COVID-19 в нашем городе. Тщательно прорабатываются контакты данных пациентов, организована масштабная дезинфекция потенциально небезопасных мест, — добавил председатель комитета по делам ГО и ЧС. — Созданы мобильные группы в составе представителей Администрации города и полиции по контролю соблюдения режима самоизоляции. За период с 27 марта по настоящее время проверено около 1290 лиц».

«На данный момент можно с сожалением признать, что большинство жителей нашего города не осознали всю серьёзность ситуации, свою ответственность и свою роль в сдерживании распространения COVID-19. Очень многие продолжили жить в привычном ритме и не соблюдают режима ограничения. Наблюдается явное пренебрежение социальной дистанцией, нередко люди игнорируют нанесённую в магазинах разметку. Не снижается частота посещения магазинов и передвижений по городу. Удивляет, что на городских улицах гуляет молодёжь, родители с детьми и пожилые люди, а ведь это – прямая угроза их жизни! Такое безответственное отношение к соблюдению рекомендованных и прямо предписанных мер может свести на нет все усилия по недопущению массового заражения граждан», — добавил Николай Шмоткин.

ИСТОЧНИК KP.RU