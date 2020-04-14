В Пскове депутаты помогли ветеранам в своих городских округах

14 Апр 2020 2020-04-14T11:45:05+03:00

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Депутаты от «Единой России» в Псковской городской Думе в условиях пандемии коронавируса оказали адресную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в их избирательных округах.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе псковского регионального отделения «Единой России», четырем ветеранам ВОВ, проживающим на территории округа №15, руководитель фракции «ЕР» в городском парламенте Денис Иванов закупил и передал продуктовые наборы.

«В рамках волонтерской акции по оказанию помощи пожилым людям в ситуации пандемии коронавируса , а также в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, я передал каждому из наших уважаемых ветеранов двухнедельный запас фруктов, которые, по рекомендации Минздрава, необходимы в рационе пожилых людей, особенно весной, когда в организме ощущается нехватка витаминов», - рассказал Иванов. Он подчеркнул, что пакеты с фруктами он передал бесконтактным способом, не заходя в квартиры.

Для четырех ветеранов, проживающих на территории округа №13, продуктовые наборы закупила депутат-единоросс Галина Невалённая. В составе наборов — крупа гречневая, пшенная, мясные и рыбные консервы, чай и печенье. Помощники депутата округа передали ветеранам эти наборы, а также защитные маски.

Ветераны благодарили за оказанную поддержку, и особенно за внимание, которое им уделили депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU