Акция по бесплатному провозу ветеранов и сопровождающих в общественном транспорте к 75-летию Победы временно приостанавливается
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и ее особой опасности для пожилых людей Минтранс принял решение о временной отмене бесплатного проезда ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц по территории России в межсубъектном сообщении. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитета по транспорту Псковской области.
Ранее такая акция была запланирована в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Участники и инвалиды ВОВ, а также один сопровождающий могли воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте. Однако на фоне распространения коронавируса было принято решение приостановить бесплатные перевозки.
ИСТОЧНИК KP.RU