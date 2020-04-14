2020-04-14T10:46:57+03:00
Общество

Акция по бесплатному провозу ветеранов и сопровождающих в общественном транспорте к 75-летию Победы временно приостанавливается

Олег Томилин
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В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и ее особой опасности для пожилых людей Минтранс принял решение о временной отмене бесплатного проезда ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц по территории России в межсубъектном сообщении. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитета по транспорту Псковской области.

Ранее такая акция была запланирована в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Участники и инвалиды ВОВ, а также один сопровождающий могли воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте. Однако на фоне распространения коронавируса было принято решение приостановить бесплатные перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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