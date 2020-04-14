2020-04-14T11:11:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области увеличилось до 23

Олег Томилин
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Изображение из официального канала по ситуации с коронавирусом в Псковской области.Изображение из официального канала по ситуации с коронавирусом в Псковской области.
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Число подтвержденных случаем заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области по сравнению с данными на утро понедельника, 13 апреля, увеличилось на 2 — до 23. При этом число лиц с подозрением на коронавирус, напротив, сократилось на 4 — с 10 до 6. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За минувшие сутки в регионе также увеличилось число госпитализированных с симптомами, характерными в том числе для коронавирусной инфекции — с 27 до 31. Также в регионе с момента начала пандемии по прежнему зарегистрировано 6 вылечившихся и 3 умерших пациента с коронавирусом.

Число исследований на COVID-19 по данным на утро 14 апреля составляет 4255.

ИСТОЧНИК KP.RU

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