Оформить выплату на содержание ребенка опекуны могут во всех офисах МФЦ региона по предварительной записи
Многофункцональные центры и офисы предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Псковской области приступили к оформлению выплат денежных средств на содержание ребенка опекунам (попечителям) или приемным родителям. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Субсидии на оплату коммунальных услуг продлеваются автоматически на 6 месяцев в случае, если срок их предоставления истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В указанный период нет необходимости в подаче новых документов.
Напомним, отделы по оказанию государственных и муниципальных услуг открыты в каждом административном центре района. Прием граждан ведется исключительно по вопросам оформления неотложных мер социальной поддержки и срочным жизненным ситуациям. Предварительная запись обязательна. Обращаться следует в отделение МФЦ по месту жительства по телефону муниципального центра обслуживания.
Клиентов МФЦ просят не загружать телефонную линию и по возможности обращаться за консультацией в официальное сообщество в социальной сети ВКонтакте «МФЦ Псковской области», в аккаунт Instagram @mfc_pskov, а также на электронную почту info@mfc.pskov.ru. По всем каналам налажена оперативная обратная связь.
ИСТОЧНИК KP.RU