В Печорах вор проник в квартиру через незапертую дверь

14 Апр 2020 2020-04-14T11:59:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Печорах в воскресенье, 12 апреля, в полицию за помощью обратилась женщина, которая сообщила, что у нее из кошелька, лежавшего в сумочке, похищены деньги.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, d тот же день по горячим следам был установлен и задержан подозреваемый в хищении. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи печерянин 1970 года рождения.

Он уже дал признательные показания. Часть похищенных денег изъята.

Подозреваемый только в ноябре 2019 года был освобожден из мест лишения свободы и устроился на работу. Однако от старых привычек мужчина не избавился. Причем, как правило, он придерживался одного способа проникновения в чужие жилища: ночью заходил в подъезды многоквартирных домов и толкал входные двери квартир. Если находил незапертую дверь – входил в прихожую, похищал оттуда деньги и вещи, после чего незаметно уходил.

По версии следствия, в ночь на 12 апреля в Печорах именно так подозреваемый проник в квартиру на четвертом этаже дома по улице Юбилейной. Из висевшей в прихожей женской сумки достал кошелек, откуда похитил 1800 рублей и скрылся. Жильцы спали и ничего не слышали. Как выяснилось позднее, запереть на замок свои двойные двери в этот день они попросту забыли.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодека Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU