2020-04-14T13:33:51+03:00
Общество

Из-за коронавируса иностранцам и лицам без гражданства продлят сроки временного пребывания в России

Олег Томилин
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В связи с распространением коронавирусной инфекции и вызванных этим ограничений иностранные граждане и лица без гражданства могут продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации без привлечения к административной ответственности. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

Гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию на основании визы, будет продлен срок ее действия независимо от цели въезда. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен.

Гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории Российской Федерации, в том числе в случае, если он уже истек.

Для этого необходимо обратиться в ближайшее к месту своего фактического нахождения подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России на районном уровне с заявлением, составленным в произвольной форме.

Кроме того, трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы Российской Федерации и без привлечения к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.

Иностранным гражданам, проживающим в Российской Федерации на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа.

График приема граждан и контактные телефоны подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне Псковской области размещены на интернет-сайте УМВД России по Псковской области 60.мвд.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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