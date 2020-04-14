Житель невельской деревни сломал ногу своей сожительнице ударом лома

14 Апр 2020 2020-04-14T13:39:23+03:00

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37-летний ранее судимый житель деревни Усть-Долыссы Невельского района привлечен к уголовной ответственности за причинение своей 49-летней сожительнице телесных повреждений.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, между сожителями после совместного распития спиртных напитков произошла ссора возле дома по улице Совхозной в деревне Усть-Долыссы. В ходе выяснения отношений мужчина схватил лом и ударил им по ноге свою сожительницу. В результате она была госпитализирована с переломом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU