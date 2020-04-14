Михаил Ведерников принял участие в совещании c вице-премьером о готовности к пожароопасному сезону

14 Апр 2020 2020-04-14T13:50:06+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 14 апреля, принял участие в селекторном совещании с вице-премьером Викторией Абрамченко о готовности регионов к пожароопасному сезону в лесах в текущем году.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, участники совещания проанализировали пожароопасную обстановку, которая сложилась в субъектах России и рассмотрели комплекс необходимых профилактических мер.

Особое внимание было уделено вопросам обновления материально-технической базы учреждений, которые курируют и организуют работы по тушению лесных пожаров.

Напомним, на территории Псковской области постановлением пожароопасный сезон был объявлен постановлением администрации региона с 20 марта. По состоянию на 13 апреля в регионе зафиксировано 18 лесных пожаров, которые были оперативно ликвидированы в течение суток. В этом году в регионе количество лесных пожаров на землях гослесфонда сократилось почти в 2 раза. В аналогичном периоде прошлого года было зафиксировано 33 возгорания. Наблюдается и уменьшение площади лесных пожаров — с почти 19 га в 2019 году до 13,5 га в текущем.

С 28 марта в Псковской области был установлен особый противопожарный режим. В ходе подготовки к пожароопасному сезону проведен целый комплекс подготовительных мероприятий. Подготовлена необходимая нормативная база: утвержден и согласован сводный план тушения лесных пожаров в текущем году, а также планы тушения в каждом из лесничеств, пролонгированы на 2020 год соглашения об обмене информацией о лесопожарной обстановке с соседними субъектами РФ.

Отметим, что тушение лесных пожаров осуществляет Противопожарный лесной центр. В прошлом году при содействии Губернатора с федеральным центром материально-техническая база учреждения была серьезно обновлена. Было приобретено 37 единиц лесопожарной техники и 480 единиц специализированного оборудования и инвентаря. В их числе — три пожарные автоцистерны, 15 малых лесопатрульных комплексов, три гусеничных снегоболотоходов и др. Новая техника, поступившая в регион по нацпроекту «Экология», позволяет осуществлять качественное патрулирование лесной территории, доставку специалистов и противопожарного оборудования к очагам возгорания, проведение аварийно-спасательных работ на месте пожара, в том числе в труднодоступной местности.

В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» планируется закупить 18 единиц лесопожарной техники и лесохозяйственное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU