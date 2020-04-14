15 апреля в Псковской области ожидается снег и дождь

14 Апр 2020 2020-04-14T14:45:34+03:00

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В среду, 15 апреля, на территории Псковской области ожидается облачная погода, а также небольшие осадки: ночью в виде снега и мокрого снега, днем в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду также прогнозируется низкое атмосферное давление и западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура по области: ночью 0…-4 градусов Цельсия, днем +3…+8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU