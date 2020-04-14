На весеннюю охоту в 2020 году в Псковской области разрешений было выдано на 30% меньше обычного
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В нынешнем году разрешений на весеннюю охоту в Псковской области было выдано на 30 % меньше обычного. Об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live сообщил председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.
Также он сообщил, что охотничий сезон в этом году — с 4 по 13 апреля — начался раньше положенного, потому что зима была теплой и бесснежной, и птицы прилетели раньше обычного.
ИСТОЧНИК KP.RU