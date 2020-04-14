В Псковской области рассматривается вопрос о продлении запрета на движение на лодках с моторами
В Псковской области власти рассматривают вопрос о возможном продлении запрета на движение на лодках с моторами после 15 мая. «Сейчас проводим совещания, продлевать ли эти ограничения после 15 мая», – сказал сегодня, 14 апреля, в прямом эфире проекта ПАИ-live сообщил председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.
Напомним, движение на моторных плавательных средствах всех типов запрещено на всех водоёмах Псковской области с 23 марта по 15 мая.
Ежегодный весенний запрет на движение на моторах вводится на период нереста основных видов промысловых рыб чтобы исключить факторы их беспокойства.
ИСТОЧНИК KP.RU