Псковские энергетики попросили граждан своевременно оплачивать электричество несмотря на поблажки со стороны государства

14 Апр 2020 2020-04-14T17:46:42+03:00

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Псковские энергетики призвали жителей области вовремя оплачивать электроэнергию несмотря на введенный мораторий на начисление пени в связи с распространением коронавирусной инфекции и принятых для ее профилактики ограничительных мер.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в АО «Псковэнергосбыт», сейчас компания работает в усиленном режиме.

«Наиболее серьезным вызовом для нас сейчас является резкий рост дебиторской задолженности наших потребителей. Мы частично компенсируем этот кассовый разрыв за счет собственных и заемных средств, а также повышения внутренней эффективности. Однако текущая ситуация может довести задолженность до критического уровня, — отметили в компании и обратились к псковичам. — Решение Общества от 24.03.2020 о введении моратория на начисление пеней физическим лицам и последующее принятие постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 может быть расценена частью населения как повод несвоевременно оплачивать услуги энергоснабжения. Не поддавайтесь такому заблуждению. Помните: не платя сейчас, потом придется заплатить намного больше».

При этом в «Псковэнергосбыте» напоминают, что начисление пеней является лишь одним из инструментов работы с неплательщиками. Согласно заявлению компании, в её распоряжении остаются иные меры воздействия на злостных неплательщиков, в том числе защита своих интересов в суде. «Конечно, в нынешних условиях такие меры воздействия АО «Псковэнергосбыт» будет применять только в крайних случаях. В этот сложный период мы готовы идти навстречу нашим клиентам в каждой конкретной ситуации, — добавили энергетики. — Поддержите и вы нас. Мы просим вас, как и прежде, оплачивать ваши счета за электроэнергию своевременно и полностью, до 10 числа следующего месяца. Именно из ваших платежей АО «Псковэнергосбыт» финансирует закупку электроэнергии на оптовом рынке и оплату услуг сетевым организациям. Высокий уровень задолженности за энергоресурсы может поставить под угрозу надежность энергоснабжения в регионе».

При этом для удобства оплаты в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, гражданам предлагают использовать дистанционный сервис платежей без комиссии на сайте: pskovenergosbit.ru/onlinepay/, либо сервис Сбербанк-онлайн и сервисы онлайн-платежей иных банков.

При возникновении вопросов по оплате через сайт граждан просят обращаться по телефонам: (8112) 597340 и (8112) 597929.

ИСТОЧНИК KP.RU