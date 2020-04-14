Псковичка попыталась купить телефон на сайте и лишилась денег

14 Апр 2020 2020-04-14T17:55:39+03:00

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Очередная жительница Псковской области стала жертвой мошенников.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, 13 апреля псковичка заинтересовалась на одном из сайтов в интернете объявлением о продаже сотового телефона по сходной цене. В ходе переписки с продавцом они договорились об условиях сделки.

«Продавцы» предложили покупательнице сначала перечислить деньги на указанный счет. Она, не задумываясь, перевела 11 тысяч рублей. Однако, после этого с покупательницей перестали выходить на контакт. Заказанного мобильника она не дождалась и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU