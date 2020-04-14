Псковичка попыталась купить телефон на сайте и лишилась денег
Очередная жительница Псковской области стала жертвой мошенников.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, 13 апреля псковичка заинтересовалась на одном из сайтов в интернете объявлением о продаже сотового телефона по сходной цене. В ходе переписки с продавцом они договорились об условиях сделки.
«Продавцы» предложили покупательнице сначала перечислить деньги на указанный счет. Она, не задумываясь, перевела 11 тысяч рублей. Однако, после этого с покупательницей перестали выходить на контакт. Заказанного мобильника она не дождалась и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU