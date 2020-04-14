В Псковском районе полиция обнаружила подпольную нарколабораторию

14 Апр 2020 2020-04-14T18:11:12+03:00

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Полиция пресекла в Псковской области деятельность еще одной нарколаборатории.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вышли на след подозреваемого в незаконном культивировании конопли и изготовлении из нее наркотического средства 38-летнего жителя Псковского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По месту жительства подозреваемого в подвальном помещении его дома была обнаружена организованная им подпольная нарколаборатория. Злоумышленник снабдил её техническими приспособлениями и различными удобрениями для поддержания благоприятных условий при выращивании запрещенного растения и последующего получения марихуаны.

Там были обнаружены и изъяты 30 произрастающих кустов конопли, части растений конопли общей массой 1178,66 граммов, более 4 граммов марихуаны, а также тепловые лампы, вентиляторы и иное специальное оборудование, удобрения, контейнеры с семенами и грунт.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 228 и ч. 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится дальнейшее расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU