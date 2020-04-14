В Псковской области умер четвертый пациент с коронавирусом, а двое выздоровели

14 Апр 2020 2020-04-14T18:26:57+03:00

Изображение из официального канала по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе выросло до 29

В Псковской области умер еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 — всего с момента начала пандемии в регионе скончались с положительным диагнозом на эту инфекцию 4 человека. При этом сегодня выросло и число выздоровевших — с 6 до 8. Об этом вечером во вторник, 14 апреля, сообщил официальные региональный канал по ситуации с развитием пандемии.

К вечеру число подтвержденных случаев заражения коронавирусом относительно данных за утро того же дня выросло на 6 — с 23 до 29. Однако продолжило сокращаться число пациентов с предварительным диагнозом: вчера их было 10, сегодня утром — 6, а к вечеру осталось только 4.

На госпитализации в инфекционной больнице с характерными для COVID-19 симптомами остаются 28 человек.

Также сообщается, что всего с начала распространения болезни в Псковской области проведено 4255 исследований на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU