В Псковской области умер четвертый пациент с коронавирусом, а двое выздоровели
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе выросло до 29
В Псковской области умер еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 — всего с момента начала пандемии в регионе скончались с положительным диагнозом на эту инфекцию 4 человека. При этом сегодня выросло и число выздоровевших — с 6 до 8. Об этом вечером во вторник, 14 апреля, сообщил официальные региональный канал по ситуации с развитием пандемии.
К вечеру число подтвержденных случаев заражения коронавирусом относительно данных за утро того же дня выросло на 6 — с 23 до 29. Однако продолжило сокращаться число пациентов с предварительным диагнозом: вчера их было 10, сегодня утром — 6, а к вечеру осталось только 4.
На госпитализации в инфекционной больнице с характерными для COVID-19 симптомами остаются 28 человек.
Также сообщается, что всего с начала распространения болезни в Псковской области проведено 4255 исследований на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU