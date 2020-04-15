Полиция задержала гаражных воров в Великолукском и Красногородском районах

15 Апр 2020 2020-04-15T09:44:48+03:00

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В Псковской области сотрудники полиции установили и задержали граждан, подозреваемых в хищениях имущества из гаражей.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия, в деревне Купуй Великолукского района из гаража у дома по улице Родниковой путем срыва навесного замка были похищены мотоблок и газонокосилка. Причиненный ущерб составил 40 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены двое подозреваемых: это житель Великолукского района 1987 года рождения, и не работающий великолучанин 1988 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

А в поселке Красногородск в период с 29 марта по 14 апреля из гаража у дома по улице Больничной свободным доступом похитили бензотриммер. В этой краже подозревается 44-летний житель Красногородского района. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU