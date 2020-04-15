2020-04-15T10:17:18+03:00
Происшествия

Почти полмиллиона рублей за 13-14 апреля похитили у жителей Псковской области телефонные мошенники

Олег Томилин
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13-14 апреля 6 жителей Псковской области стали жертвами телефонных мошенников и лишились в совокупности 468 тысяч рублей, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

Так, 14 апреля 35-летней жительнице Пскова позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты женщины злоумышленники пытаются снять деньги и, под предлогом предотвращения их несанкционированного списания, обманным путем получил доступ к данным карты, после чего похитил со счета потерпевшей 142 тысячи рублей.

Женщина обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

По аналогичной мошеннической схеме у жителя Острова 1967 года рождения 14 апреля похитили 140 тысяч рублей.

Пострадали и несколько пожилых граждан: так, в результате обманных действий лже-сотрудника банка, пожилая псковичка лишилась 98 тысяч рублей, а пенсионерка из Новоржева осталась без 20 тысяч рублей.

«Преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий становятся серьезной проблемой для многих людей. Особенно для тех, кто забывает о простейших правилах безопасности при общении с незнакомцами в сети и по телефону, — отметили в полиции. — Будьте предельно осмотрительными, не поддаваться на ухищрения мошенников, не предоставляйте посторонним свои персональные данные и реквизиты банковских карт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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