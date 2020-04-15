2020-04-15T11:48:27+03:00
Общество

Псковскую городскую свалку планируют ликвидировать в 2 этапа

Олег Томилин
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Фото пресс-службы администрации Псковской областиФото пресс-службы администрации Псковской области
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Вечером во вторник, 14 апреля, в Пскове прошли общественные слушания по вопросу разработки проектно-сметной документации на ликвидацию городской свалки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна». Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, слушания провел заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, они прошли в дистанционном режиме в связи с ограничительными мерами, принятыми в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Для общественного обсуждения гражданам были предоставлены проектная документация, включая техническое задание на разработку оценки воздействия на окружающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Как сообщил Сергей Гаврилов, ранее все документы по данной теме были выложены интернете в открытом доступе, также с ними можно было ознакомиться в Управлении городского хозяйства Администрации Пскова, но на момент проведения общественных слушаний каких-либо предложений, дополнений и замечаний не поступило.

Главный инженер проекта, сотрудник ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» (г. Санкт-Петербург) Антон Шипилов, в частности, рассказал, что проектом предусматривается два этапа рекультивации Псковской городской свалки. На первом этапе будет произведена техническая очистка данного участка земли от отходов, второй предполагает биологическую рекультивацию, в ходе которой запланирован подбор ассортимента многолетних трав на этом месте, их посев и уход за ними в течение 4 лет.

По итогам общественных обсуждений было решено рекомендовать ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» подать данную документацию в государственную экологическую экспертизу.

Напомним, что в 2019 году между Управлением городского хозяйства Администрации Пскова и ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» (г. Санкт-Петербург) заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на ликвидацию псковской городской свалки на Рижском проспекте, не действующей в настоящее время.

Одним из этапов исполнения контракта стало проведение общественных обсуждений проектного решения, выработанного подрядчиком. Далее проектно-сметной документации в обязательном порядке предстоит прохождение ряда государственных экспертиз, только после получения положительных заключений которых проект признают завершенным. Наличие проектно-сметной документации, разработанной в соответствии со всеми требованиями, позволит Пскову претендовать на субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта - выполнение работ по ликвидации Псковской городской свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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