2020-04-15T11:57:02+03:00
Общество

В Пскове детсады посещают 777 детей

Олег Томилин
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В условиях принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ограничительных мер в детских садах Пскова работают 92 дежурные группы для детей, чьи родители продолжают работать.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, по данным на среду, 15 апреля, эти дежурные группы в 62 дошкольных учреждения посещает 777 детей. По сравнению с данными на 8 апреля разница колоссальная: тогда детсады посещали всего 250 детей.

На сегодняшний день в каждом учреждении работают от 1 до 3 дежурных групп. В детских садах № 13, 14, 44 - группы не набраны.

Распределение в детские сады идет с 1 апреля 2020 года, информацию можно узнать по т. 290464 или по электронной почте uo@pskovadmin.ru, заметили в Управлении образования Администрации Пскова. Кроме того, в ведомстве порекомендовали обращаться конкретно к заведующей детсада, который посещает ребенок.

Кроме того, в 4 школах №20, 8, 12, 47 открыты дежурные классы для учеников начальной школы. Их посещают 26 детей, в основном дети работников здравоохранения.

По всем волнующим вопросам можно звонить 290464 290478.

ИСТОЧНИК KP.RU

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