Еще один пациент с коронавирусной инфекцией умер в Псковской области
Еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Псковской области. Об этом было объявлено сегодня, 15 апреля, на заседании регионального оперативного штаба по ситуации с распространением пандемии COVID-19.
Таким образом, общее число умерших в области достигло 5. Напомним, о смерти четвертого пациента было объявлено лишь накануне вечером, 14 апреля.
Также с 29 до 32 человек увеличилось число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
В остальном цифры остались неизменными: выздоровело с момента начала пандемии 8 человек, у 4 человек предварительно диагностирован коронавирус, 28 человек госпитализированы с симптомами, характерными для COVID-19.
Всего в регионе проведено 4255 тестов на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU