Еще один пациент с коронавирусной инфекцией умер в Псковской области

15 Апр 2020 2020-04-15T12:37:17+03:00

В Псковской области от коронавируса умерли уже 5 человек. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Изменить размер текста: A A

Еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Псковской области. Об этом было объявлено сегодня, 15 апреля, на заседании регионального оперативного штаба по ситуации с распространением пандемии COVID-19.

Таким образом, общее число умерших в области достигло 5. Напомним, о смерти четвертого пациента было объявлено лишь накануне вечером, 14 апреля.

Также с 29 до 32 человек увеличилось число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В остальном цифры остались неизменными: выздоровело с момента начала пандемии 8 человек, у 4 человек предварительно диагностирован коронавирус, 28 человек госпитализированы с симптомами, характерными для COVID-19.

Всего в регионе проведено 4255 тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU