В Пскове из больницы выписали пациентку, муж которой был первым умершим с подтвержденным коронавирусом
Фото ПАИФото: Дарья ХВАТКОВА
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Сегодня, 15 апреля, в Пскове из инфекционной больницы выписали женщину, которая успешно излечилась от коронавируса. С нем встретились корреспонденты «Псковского агентства информации» и взяли у нее эксклюзивное интервью, которое позже появится на сайте издания.
Сообщается, что муж женщины, заразившийся коронавирусной инфекцией от семьи, которая привезла COVID-19 в Псковскую область после поездки в Испанию, был первым умершим с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в регионе.
Выздоровевшей пациентке теперь предстоит период реабилитации на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU