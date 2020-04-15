2020-04-15T13:02:35+03:00
Общество

Михаил Ведерников: Псковская область переходит на режим обязательной самоизоляции

Олег Томилин
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 15 апреля, на заседании областного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом заявил, что теперь регион переходит на режим жесткой обязательной самоизоляции граждан. Об этом он сказал после того, как объявил о 5-й в области смерти пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

«Всем должно быть понятно, что ранее меры [для нарушителей санитарных требований] носили предупредительный характер. В первые дни нурушителей практически не штрафовали: людям объясняли, советовали, рассказывали. Был вынесен только один штраф [за нарушение карантина] в размере 15 тысяч рублей. Теперь все изменится. Теперь наказывать будут жестко», — сказал губернатор.

Как сообщает «Псковское агентство информации», упомянутый губернатором случай относится к 34-летнему жителю Пскова, который после общения с потенциально больным коронавирусом человеком нарушил режим самоизоляции, хотя знал об ограничениях. В результате Псковский городской суд привлек его к административной ответственности за нарушение выданного ему постановления главного государственного санитарного врача по Псковской области о самоизоляции по месту проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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