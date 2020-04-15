Псковский губернатор — руководителям органов исполнительной власти: Я один не в состоянии разгребать 600 комментариев

15 Апр 2020 2020-04-15T13:08:29+03:00

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Сегодня, 15 апреля, на очередном заседании регионального оперативного штаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции губернатор Псковской области Михаил Ведерников директивно потребовал от руководителей органов исполнительной власти мониторить социальные сети и по существу, без отписок, отвечать людям в это непростое время.

«Я не в состоянии один разгребать 600 комментариев», — сказал глава региона.

Также он попросил руководителя комитета со соцзащите Псковской области Ольгу Евстигнееву максимально оперативно оказывать помощь нуждающимся и пострадавшим из-за пандемии семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU