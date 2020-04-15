Псковский губернатор — руководителям органов исполнительной власти: Я один не в состоянии разгребать 600 комментариев
Сегодня, 15 апреля, на очередном заседании регионального оперативного штаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции губернатор Псковской области Михаил Ведерников директивно потребовал от руководителей органов исполнительной власти мониторить социальные сети и по существу, без отписок, отвечать людям в это непростое время.
«Я не в состоянии один разгребать 600 комментариев», — сказал глава региона.
Также он попросил руководителя комитета со соцзащите Псковской области Ольгу Евстигнееву максимально оперативно оказывать помощь нуждающимся и пострадавшим из-за пандемии семьям.
ИСТОЧНИК KP.RU