«Дачников» из других регионов при несоблюдении ограничительных мер будут отправлять из Псковской области по месту прописки
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня на заседании регионального оперативного штаба анонсировал ужесточение мер к нарушителям карантинных ограничений.
В частности, он заявил, что жители других регионов в случае нарушения ими введенных ограничений будут отправлять обратно по месту прописки.
При этом глава области обратился к московским и петербургским дачникам, приехавшим в Псковскую область, чтобы провести здесь период самоизоляции: «Мы делали это в надежде на то, что вы будете выполнять все принятые нормы. Если вы их соблюдать не будете, сотрудники полиции будут направлять вас по месту прописки».
ИСТОЧНИК KP.RU