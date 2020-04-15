2020-04-15T13:23:06+03:00
Общество

«Дачников» из других регионов при несоблюдении ограничительных мер будут отправлять из Псковской области по месту прописки

Олег Томилин
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня на заседании регионального оперативного штаба анонсировал ужесточение мер к нарушителям карантинных ограничений.

В частности, он заявил, что жители других регионов в случае нарушения ими введенных ограничений будут отправлять обратно по месту прописки.

При этом глава области обратился к московским и петербургским дачникам, приехавшим в Псковскую область, чтобы провести здесь период самоизоляции: «Мы делали это в надежде на то, что вы будете выполнять все принятые нормы. Если вы их соблюдать не будете, сотрудники полиции будут направлять вас по месту прописки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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