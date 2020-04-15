Губернатор Псковской области анонсировал серию встреч с представителями крупного, среднего и малого бизнеса для обсуждения мер поддержки

15 Апр 2020 2020-04-15T13:44:12+03:00

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Сегодня, 15 апреля, на очередном заседании регионального оперативного штаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал серию встреч с представителями крупного, среднего и малого бизнеса в регионе для обсуждения мер поддержки экономики в связи с распространением пандемии и принятых для ее профилактики ограничительных мер.

«Наша главная задача сейчас - поддержать бизнес!» — заявил губернатор.

Он также отметил, что есть важные проблемы, которые необходимо решать безотлагательно. В частности, по его словам, сейчас 181 заявка псковских предпринимателей на предоставление беспроцентных кредитов для выплаты зарплат «зависли» в банках.

ИСТОЧНИК KP.RU