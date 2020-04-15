Михаил Ведерников обсудил с членами Геральдического совета вопросы присвоения почетных званий работникам здравоохранения, культуры и искусств

15 Апр 2020 2020-04-15T14:06:10+03:00

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Во вторник, 14 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное заседание Геральдического совета. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 совещание прошло в усеченном формате. Члены совета, не присутствующие на мероприятии, были заранее проинформированы о повестке и высказали свое мнение по обсуждаемым вопросам.

На заседании обсуждалось завершении работы над присвоением почетных званий «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», «Заслуженный деятель искусств Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области». Напомним, в декабре прошлого года эти звания были учреждены региональным законом «О наградах Псковской области». В настоящее время дорабатываются положения об этих наградах.

«Наши решения позволят отдать дань уважения людям, которые состоялись в профессии, внесли существенный вклад в развитие региона и пользуются заслуженным авторитетом. Мы сможем предоставить им дополнительные меры финансовой поддержки, которые сейчас будут как никогда актуальны», — заметил Михаил Ведерников и поблагодарил спикера Псковского областного Собрания Александра Котова и депутатов за поддержку данного закона.

Губернатор обсудил с участниками Геральдического совета эскизы нагрудных знаков. На том, который будет вручаться медикам, изображена чаша Гиппократа. На знаке для деятелей искусств — композиция из различных атрибутов искусства: театральной маски, лиры, кинопленки, палитры с кистями и др. Участники заседания эскизы в целом одобрили, но внесли ряд предложений, которые будут учтены в итоговой версии.

Михаил Ведерников также отметил, что необходимо оперативно завершить работу над положениями о почетных званиях, где будут определены основания и условия их присвоения, порядок награждения. Они будут утверждены Указом губернатора. За особые личные заслуги ежегодно к званиям могут быть представлены 10 медиков, а также по 5 деятелей искусств и работников культуры. Им будет предоставлена не только единовременная выплата в размере 25 тысяч рублей, но и планируется ежемесячная доплата к должностному окладу в пределах 5 тысяч рублей.

Кроме того, по поручению главы региона руководители профильных комитетов должны начать работу по формированию конкурсных комиссий, которые займутся отбором кандидатов. Михаил Ведерников обратил внимание, что в них должны быть включены признанные эксперты отрасли и представители общественности.

Напомним, в Псковской области по инициативе Михаила Ведерникова при поддержке Геральдического совета и общественности разработан целый ряд региональных наград и почетных званий. Так, ранее утверждены звание «Почетный гражданин Псковской области», почетный знак «За заслуги перед Псковской областью», медали «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава». В декабре прошлого года на торжественном приеме в честь Дня Конституции России были впервые вручены региональные награды «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава Псковской области».

ИСТОЧНИК KP.RU