2020-04-15T14:22:29+03:00
Общество

В Псковской области региональную дорогу впервые покроют асфальтогранулобетоном

Олег Томилин
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Фото пресс-службы администрации Псковской области.Фото пресс-службы администрации Псковской области.
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При ремонте автомобильной дороги регионального значения Великие Луки — Усвяты в этом году будет впервые применена новая технология. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, подрядная организация — АО «Буер» — при асфальтировании дороги будет использовать новый дорожно-строительный материал — асфальтогранулобетон.

Ранее такое покрытие применялось в регионе только на дорогах федерального значения.

Асфальтогранулобетон получают путем регенерации старого дорожного покрытия: снятый с дороги с помощью фрезы асфальт измельчают и превращают в асфальтовую крошку, а затем обогащают минеральными добавками и вяжущими компонентами.

Изготовление асфальтогранулобетона происходит непосредственно на месте, где проходят ремонтные дорожные работы. С помощью специального оборудования все компоненты смешивают и доводят до температуры, необходимой для укладки.

Покрытие из переработанной асфальтовой крошки обладает высоким качеством, прочностью и долговечностью. К тому же отсутствие затрат на доставку материала делает дорожные работы значительно дешевле.

На дороге Великие Луки — Усвяты в Усвятском районе Псковской области асфальтогранулобетон будут укладывать в качестве нижнего слоя покрытия. Верхний слой будет выполнен из обычной асфальтобетонной смеси.

Всего будет отремонтировано около 7,5 км дорожного полотна с примыканиями и пересечениями на участке км 48+550 — км 56+000 (на этом отрезке расположены населенные пункты Церковище, Адамово), а также мост через реку Усвяча. Вдоль дороги будет восстановлено барьерное ограждение и автобусные остановки, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки.

Заказчик ремонта — ГБУ ПО «Псковавтодор». Окончание работ запланировано на 30 сентября.

Средства на ремонт дороги выделены из областного бюджета в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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