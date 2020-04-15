2020-04-15T16:01:12+03:00
Общество

16 апреля в Псковской области возможен ураганный ветер

Олег Томилин
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В четверг, 16 апреля, на территории Псковской области ожидается облачная погода, ночью — осадки в виде мокрого снега и дождя, днем — небольшой дождь. Кроме того прогнозируется ветер западных, юго-западных и северо-западных направлений со скорость 6-11 метров в секунду. Однако, как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля возможны и опасные метеорологические явления в виде порывов метра скоростью до 16-21 метра в секунду.

Температура по области: ночью -2…+3 градусов Цельсия, днем +4…+9 градусов.

Атмосферное давление ожидается низкое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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