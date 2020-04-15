В Идрице следователи раскрыли убийство мужчиной собственной матери, которое он попытался скрыть

15 Апр 2020 2020-04-15T16:29:03+03:00

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В Идрице следователи раскрыли убийство пожилой женщины, которое убийца, которым оказался ее сын, пытался замаскировать под безвестную пропажу матери.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном следственном управлении СКР, мужчина самостоятельно обратился в правоохранительные ограны 17 марта с заявлением о пропаже своей матери. В ходе начатых поисковых мероприятий обнаружить женщину не удалось, и Опочецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По поручению руководителя областного управления СКУ генерал-майора юстиции Петра Крупени на место происшествия для оказания помощи сотрудникам территориального отдела были направлены опытные следователи-криминалисты аппарата управления во главе с руководителем этого подразделения.

В ходе работы по раскрытию преступления следователи и полицейские получили данные о возможной причастности к совершению преступления самого сына потерпевшей. Впоследствие эта версия подтвердилась: мужчина был задержан в процессуальном порядке, подал заявление о явке с повинной и подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершенного преступления.

Выяснилось, что 9 марта в своем доме в деревне Идрица Себежского района подозреваемый в входе ссоры с матерью схватил нож и перерезал ей шею. После смерти женщины он отвез ее тело на территорию бывшего кипричного завода в 2 км от своего дома и закопал его там.

Тело пострадавшей было обнаружено в указанном месте, там проводились следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU