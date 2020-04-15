2020-04-15T16:29:03+03:00
Происшествия

В Идрице следователи раскрыли убийство мужчиной собственной матери, которое он попытался скрыть

Олег Томилин
Поделиться:
Фото СУ СК РФ по Псковской областиФото СУ СК РФ по Псковской области
Изменить размер текста:

В Идрице следователи раскрыли убийство пожилой женщины, которое убийца, которым оказался ее сын, пытался замаскировать под безвестную пропажу матери.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном следственном управлении СКР, мужчина самостоятельно обратился в правоохранительные ограны 17 марта с заявлением о пропаже своей матери. В ходе начатых поисковых мероприятий обнаружить женщину не удалось, и Опочецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По поручению руководителя областного управления СКУ генерал-майора юстиции Петра Крупени на место происшествия для оказания помощи сотрудникам территориального отдела были направлены опытные следователи-криминалисты аппарата управления во главе с руководителем этого подразделения.

В ходе работы по раскрытию преступления следователи и полицейские получили данные о возможной причастности к совершению преступления самого сына потерпевшей. Впоследствие эта версия подтвердилась: мужчина был задержан в процессуальном порядке, подал заявление о явке с повинной и подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершенного преступления.

Выяснилось, что 9 марта в своем доме в деревне Идрица Себежского района подозреваемый в входе ссоры с матерью схватил нож и перерезал ей шею. После смерти женщины он отвез ее тело на территорию бывшего кипричного завода в 2 км от своего дома и закопал его там.

Тело пострадавшей было обнаружено в указанном месте, там проводились следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Контрольное управление администрации Пскова проверяет качество уборки подъездов
В Псковской области расширили перечень компаний, которым можно возобновить работу в условиях коронавируса
В Идрице следователи раскрыли убийство мужчиной собственной матери, которое он попытался скрыть
16 апреля в Псковской области возможен ураганный ветер
В Псковской области региональную дорогу впервые покроют асфальтогранулобетоном
Михаил Ведерников обсудил с членами Геральдического совета вопросы присвоения почетных званий работникам здравоохранения, культуры и искусств
Губернатор Псковской области анонсировал серию встреч с представителями крупного, среднего и малого бизнеса для обсуждения мер поддержки
«Дачников» из других регионов при несоблюдении ограничительных мер будут отправлять из Псковской области по месту прописки
Псковский губернатор — руководителям органов исполнительной власти: Я один не в состоянии разгребать 600 комментариев
Михаил Ведерников: Псковская область переходит на режим обязательной самоизоляции
В Пскове из больницы выписали пациентку, муж которой был первым умершим с подтвержденным коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией умер в Псковской области
В Пскове детсады посещают 777 детей
Псковскую городскую свалку планируют ликвидировать в 2 этапа
Ночью в красногородской деревне Влесно сгорела баня
Почти полмиллиона рублей за 13-14 апреля похитили у жителей Псковской области телефонные мошенники
Полиция задержала гаражных воров в Великолукском и Красногородском районах
В Псковской области умер четвертый пациент с коронавирусом, а двое выздоровели
В Псковском районе полиция обнаружила подпольную нарколабораторию
Псковичка попыталась купить телефон на сайте и лишилась денег
Псковские энергетики попросили граждан своевременно оплачивать электричество несмотря на поблажки со стороны государства