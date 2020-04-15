2020-04-15T17:05:53+03:00
Экономика

В Псковской области расширили перечень компаний, которым можно возобновить работу в условиях коронавируса

Михаил Ведерников вновь скорректировал ограничительные меры, принятые в связи с распространением коронавируса
Олег Томилин
Поделиться:
Михаил Ведерников проводит последовательную политику по аккуратному восстановлению нормального функционирования экономики Псковской области в условиях пандемии.Михаил Ведерников проводит последовательную политику по аккуратному восстановлению нормального функционирования экономики Псковской области в условиях пандемии.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 15 апреля, в очередной раз скорректировал ограничительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, согласно новым поправкам в антикоронавирусный указ главы региона, в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, торговля которыми разрешена с соблюдением норм безопасности, теперь отнесена табачная продукция.

Кроме того, теперь разрешается передвижение граждан, которое связанно с выпасом коров и коз, содержанием домашней птицы и уходом за пасекой.

Также сегодня было принято постановление администрации области, согласно которому с 15 апреля расширен перечень организаций, чья деятельность не подпадает под действие Указа президента Российской Федерации о нерабочих днях.

Список дополнили компании, осуществляющие деятельность по ремонту одежды, обуви, компьютеров, периферийного компьютерного и коммуникационного оборудования, электронной бытовой техники и бытовых приборов, а также ремонту и изготовлению ключей. При этом обязательным условием возобновления их работы является единовременное нахождение во всех помещениях не более 4 человек включая работников.

Кроме того, разрешена деятельность охотпользователей по производственному охотничьему контролю.

Деятельность включенных в перечень компаний, предприятий и организаций разрешена только при неукоснительном соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий, прописанных указом губернатора.

Тексты указа губернатора и постановления администрации области опубликованы на официальном портале нормативных правовых актов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Контрольное управление администрации Пскова проверяет качество уборки подъездов
В Псковской области расширили перечень компаний, которым можно возобновить работу в условиях коронавируса
В Идрице следователи раскрыли убийство мужчиной собственной матери, которое он попытался скрыть
16 апреля в Псковской области возможен ураганный ветер
В Псковской области региональную дорогу впервые покроют асфальтогранулобетоном
Михаил Ведерников обсудил с членами Геральдического совета вопросы присвоения почетных званий работникам здравоохранения, культуры и искусств
Губернатор Псковской области анонсировал серию встреч с представителями крупного, среднего и малого бизнеса для обсуждения мер поддержки
«Дачников» из других регионов при несоблюдении ограничительных мер будут отправлять из Псковской области по месту прописки
Псковский губернатор — руководителям органов исполнительной власти: Я один не в состоянии разгребать 600 комментариев
Михаил Ведерников: Псковская область переходит на режим обязательной самоизоляции
В Пскове из больницы выписали пациентку, муж которой был первым умершим с подтвержденным коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией умер в Псковской области
В Пскове детсады посещают 777 детей
Псковскую городскую свалку планируют ликвидировать в 2 этапа
Ночью в красногородской деревне Влесно сгорела баня
Почти полмиллиона рублей за 13-14 апреля похитили у жителей Псковской области телефонные мошенники
Полиция задержала гаражных воров в Великолукском и Красногородском районах
В Псковской области умер четвертый пациент с коронавирусом, а двое выздоровели
В Псковском районе полиция обнаружила подпольную нарколабораторию
Псковичка попыталась купить телефон на сайте и лишилась денег
Псковские энергетики попросили граждан своевременно оплачивать электричество несмотря на поблажки со стороны государства