В Псковской области расширили перечень компаний, которым можно возобновить работу в условиях коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T17:05:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 15 апреля, в очередной раз скорректировал ограничительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, согласно новым поправкам в антикоронавирусный указ главы региона, в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, торговля которыми разрешена с соблюдением норм безопасности, теперь отнесена табачная продукция.

Кроме того, теперь разрешается передвижение граждан, которое связанно с выпасом коров и коз, содержанием домашней птицы и уходом за пасекой.

Также сегодня было принято постановление администрации области, согласно которому с 15 апреля расширен перечень организаций, чья деятельность не подпадает под действие Указа президента Российской Федерации о нерабочих днях.

Список дополнили компании, осуществляющие деятельность по ремонту одежды, обуви, компьютеров, периферийного компьютерного и коммуникационного оборудования, электронной бытовой техники и бытовых приборов, а также ремонту и изготовлению ключей. При этом обязательным условием возобновления их работы является единовременное нахождение во всех помещениях не более 4 человек включая работников.

Кроме того, разрешена деятельность охотпользователей по производственному охотничьему контролю.

Деятельность включенных в перечень компаний, предприятий и организаций разрешена только при неукоснительном соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий, прописанных указом губернатора.

Тексты указа губернатора и постановления администрации области опубликованы на официальном портале нормативных правовых актов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU