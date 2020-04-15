Контрольное управление администрации Пскова проверяет качество уборки подъездов
Сотрудники контрольного управления администрации Пскова ежедневно проводят мониторинг соблюдения положений указа губернатора Михаила Ведерникова, предусматривающих сокращение рисков распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, помимо мероприятий по выявлению торговых точек и объектов оказания услуг, ежедневно осуществляется контроль за соблюдением подрядными организациями уборки улиц, парков, скверов города.
Особое внимание уделяется уборке подъездов в многоквартирных домах. За последнюю неделю проверено более 40 подъездов. Сотрудники контрольного управления проверяли, проводится ли влажная уборка мест общего пользования, лифтовых кабин, домофонов, дверных ручек, мусоропроводов и лестничных перил. Проверка проводилась на основании жалоб горожан и обращений депутатов Псковской городской Думы.
В ведомстве подчеркнули, что в отношении тех управляющих компаний, которые осуществляют некачественную уборку подъездов, были составлены акты проверки. Документы направлены в администрацию Псковской области для решения о наложении административных штрафов.
ИСТОЧНИК KP.RU