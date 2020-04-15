2020-04-15T18:09:10+03:00
Общество

Контрольное управление администрации Пскова проверяет качество уборки подъездов

Олег Томилин
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Сотрудники контрольного управления администрации Пскова ежедневно проводят мониторинг соблюдения положений указа губернатора Михаила Ведерникова, предусматривающих сокращение рисков распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, помимо мероприятий по выявлению торговых точек и объектов оказания услуг, ежедневно осуществляется контроль за соблюдением подрядными организациями уборки улиц, парков, скверов города.

Особое внимание уделяется уборке подъездов в многоквартирных домах. За последнюю неделю проверено более 40 подъездов. Сотрудники контрольного управления проверяли, проводится ли влажная уборка мест общего пользования, лифтовых кабин, домофонов, дверных ручек, мусоропроводов и лестничных перил. Проверка проводилась на основании жалоб горожан и обращений депутатов Псковской городской Думы.

В ведомстве подчеркнули, что в отношении тех управляющих компаний, которые осуществляют некачественную уборку подъездов, были составлены акты проверки. Документы направлены в администрацию Псковской области для решения о наложении административных штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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