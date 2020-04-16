Скончался Велерий Лещиков, сделавший псковский педагогический вуз университетом

16 Апр 2020 2020-04-16T09:53:52+03:00

Без Валерия Лещикова в Пскове, возможно, до сих пор бы не было университета.

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Сегодня, 16 апреля, ночью в реанимации после продолжительной болезни на 81 году жизни скончался кандидат исторических наук Валерий Лещиков, который 21 год — с 1987-го по 2008-й — был ректором Псковского государственного педагогического института (а с 2005 года — университета) им. С. М. Кирова Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ПсковГУ — вуза, который был образован на базе ПГПУ и Псковского политехнического института.

Дата прощания и похорон пока неизвестна.

Напомним, Валерий Николаевич Лещиков родился 29 января 1940 года в деревне Анченки Опочецкого района Псковской области.

После службы по призыву в Советской Армии в 1962 году поступил на исторический факультет Псковского государственного педагогического инситута им. С. М. Кирова. Во время учебы он был назначен освобождённым секретарем вузовского комитета комсомола.

После окончания института Валерий Лещиков пошёл по комсомольской линии и на протяжении 5 лет занимал различные посты в комсомольских структурах Псковской области (зав. отделом Псковского обкома ВЛКСМ, первый секретарь Псковского горкома ВЛКСМ, секретарь Псковского обкома ВЛКСМ).

В 1972 году был отправлен учиться в Москву, в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, где в 1975 году защитил кандидатскую диссертацию.

Вернувшись в Псков, был назначен на партийно-пропагандистскую работу, верхняя ступень партийной карьеры — руководитель лекторской группы при Псковском обкоме КПСС.

В 1978 году был принят на работу в Псковский государственный педагогический институт им. С. М. Кирова. Он последовательно прошёл все стадии преподавательской и административно-управленческой деятельности: преподавателя, доцента, заведующего кафедрой, декана исторического факультета, первого проректора по учебной работе. В 1987 году стал ректором этого учебного заведения. Он оставался руководителем вуза 21 год — до 2008 года, когда на посту ректора его сменил Александр Гоголевский.

Валерий Лещиков переизбирался на пост ректора трижды — в 1992, 1997 и 2002 годах. За время его работы ректором в Псковском пединституте открылись 4 факультета (психолого-педагогический, технологии и предпринимательства, дополнительного профессионального и послевузовского образования, повышения квалификации), 6 кафедр, аспирантура, диссертационный совет, редакционно-издательский отдел.

В период ректорства Валерия Лещикова вуз успешно прошел аккредитацию и в 2005 году получил статус университета.

После смещения с должности ректора он продолжил работу в вузе в качестве заведующего кафедрой истории, завершив преподавательскую деятельность лишь в 2018 году.

Научные исследования Валерия Лещикова были посвящены проблемам истории региона, истории образования, деятельности Псковского земства. Всего он опубликовал около 60 научных трудов.

В 2004 году Валерию Лещикову было присвоено звание почётного гражданина Пскова. Также он был награжден Орденом Дружбы, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «Ревнителю просвещения», нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального образования».

ИСТОЧНИК KP.RU