В Псковской районе возле Елизарово в лобовом ДТП погибли 3 человека, был организован объезд через Верхолино

16 Апр 2020 2020-04-16T10:04:24+03:00

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Сегодня, 16 апреля, около 8 часов утра произошло смертельное ДТП на автодороге Псков - Гдов возле деревни Елизарово. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, там произошло лобовое столкновение автомобиле Ford Galaxy и Nissan Teana. В результате 3 человека погибли (оба водителя и пассажир автомобиля Nissan) и 1 (пассажир автомобиля Ford) получил травмы.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

На месте работает Следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

На время работы следственной группы движение на месте ДТП перекрыто, организован объезд через деревню Верхолино.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

По поручению начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова на место происшествия прибыли представители следственного управления областного УМВД для координации работы и оказания помощи в проведении детального осмотра места происшествия.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

ИСТОЧНИК KP.RU