2020-04-16T10:49:31+03:00
Политика

Псковские единороссы передали в помощь врачам 2 автомобиля

Олег Томилин
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Фото пресс-службы псковского отделения ЕР.Фото пресс-службы псковского отделения ЕР.
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Псковское региональное отделение «Единой России» передало 2 легковых автомобиля для помощи медикам, которые находится на передовой борьбы с коронавирусом.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе местного отделения партии, один из автомобилей направлен в городскую поликлинику областного центра, а второй - в Псковскую городскую больницу.

Ключи от автомобилей вручил председатель комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы, депутат по 12-му округу от «Единой России» Григорий Стороненков. Машины были переданы главврачу Псковской городской поликлиники Галине Невалённой и заместителю председателя областного комитета по здравоохранению Денису Сачкову, который сейчас исполняет обязанности главврача Псковской городской больницы.

«Мы все понимаем, что сейчас медики в борьбе с коронавирусом — на передовой. Всем, чем можем помочь, мы помогаем. Сегодня благодаря секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, партии, которая сократила свои управленческие расходы, чтобы помочь регионам, появилась уникальная возможность разгрузить медицинский автопарк, закупить новые легковые машины. Псковская городская больница и поликлиника получили сегодня от партии два новых автомобиля. Это абсолютно правильный подход. В этой ситуации нет более важной цели, чем доставить врача к пациенту или просто отвезти на работу», — сказал Стороненков.

Отметим, врачи псковской городской поликлиники в период пандемии коронавирусной инфекции работают в усиленном режиме. В день поступает от 190 до 240 вызовов врача на дом. Кроме того, медики выполняют около 90 посещений в рамках мониторинга жителей областного центра, находящихся на самоизоляции и вернувшимся из-за границы.

Для Псковской городской больницы в условиях пандемии коронавируса дополнительный автотранспорт также необходим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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