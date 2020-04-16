Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области выросло до 33
В Псковской области по данным на утро четверга, 16 апреля, статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией относительно данных за вечер предыдущего дня изменилась незначительно. Как сообщает официальный канал по ситуации с распространением COVID¬-19 в регионе, число подтвержденных случаев заражения инфекцией увеличилось до 33. При этом еще у 4 человек тесты на коронавирус дали предварительно положительные результаты.
Госпитализировано в инфекционную больницу с симптомами, характерными и для коронавирусной инфекции, 20 человек.
Всего с момента начала пандемии в Псковской области умерли 5 и выздоровели 8 человек с подтвержденным заражением COVID-19. Проведено 4760 тестов.
ИСТОЧНИК KP.RU