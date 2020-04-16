Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области выросло до 33

16 Апр 2020 2020-04-16T11:43:58+03:00

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В Псковской области по данным на утро четверга, 16 апреля, статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией относительно данных за вечер предыдущего дня изменилась незначительно. Как сообщает официальный канал по ситуации с распространением COVID¬-19 в регионе, число подтвержденных случаев заражения инфекцией увеличилось до 33. При этом еще у 4 человек тесты на коронавирус дали предварительно положительные результаты.

Госпитализировано в инфекционную больницу с симптомами, характерными и для коронавирусной инфекции, 20 человек.

Всего с момента начала пандемии в Псковской области умерли 5 и выздоровели 8 человек с подтвержденным заражением COVID-19. Проведено 4760 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU