2020-04-16T11:53:28+03:00
Происшествия

В ДТП возле Елизарово погиб председатель общественного совета при гдовском ОМВД Роман Максимов

Олег Томилин
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Председатель общественного совета при ОМВД по Гдовскому району Роман Максимов более 20 лет отдал службе в органах правопорядка.Председатель общественного совета при ОМВД по Гдовскому району Роман Максимов более 20 лет отдал службе в органах правопорядка.
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В ДТП, которое произошло сегодня утром в Псковском районе возле Елизарово, погиб председатель общественного совета при ОМВД по Гдовскому району Роман Максимов. В связи с этим руководство и личный состав УМВД России по Псковской области, а также общественный совет при УМВД и Совет ветеранов управления выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, Роман Максимов погиб на 46 году жизни. Он более 20 лет отдал службе в правоохранительных органах. «А после ухода на заслуженный отдых он оказывал неоценимую помощь полиции в деле обеспечения правопорядка и безопасности жителей Гдовского района», — сообщили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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