В ДТП возле Елизарово погиб председатель общественного совета при гдовском ОМВД Роман Максимов
В ДТП, которое произошло сегодня утром в Псковском районе возле Елизарово, погиб председатель общественного совета при ОМВД по Гдовскому району Роман Максимов. В связи с этим руководство и личный состав УМВД России по Псковской области, а также общественный совет при УМВД и Совет ветеранов управления выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, Роман Максимов погиб на 46 году жизни. Он более 20 лет отдал службе в правоохранительных органах. «А после ухода на заслуженный отдых он оказывал неоценимую помощь полиции в деле обеспечения правопорядка и безопасности жителей Гдовского района», — сообщили в УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU