2020-04-16T12:47:41+03:00
Происшествия

Бывшего инкассатора в Пскове будут судить за присвоение 32 млн рублей, принадлежавших ВТБ

Олег Томилин
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Бывшего инкассатора и сотрудника спецсвязи из Пскова будут судить за хищение в особо крупном размере.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, первый заместитель прокурора Пскова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении псковича и направил его в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

32-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый в период с августа 2015 года (более точные время и дата не установлены) по 28 сентября 2018 обвиняемый, когда он работал инкассатором Псковского областного управления инкассации РОСИНКАС, а затем с 1 октября по 5 декабря 2018 года, когда занимал должность экспедитора производственного отдела Управления Специальной Связи по Псковской области, похитил путем присвоения денежные средства в сумме более 32 млн рублей, которые принадлежали банку ВТБ (ПАО).

Отметим, санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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