Порядка 100 карантинных административных правонарушений выявили в Псковской области полицейские с начала действия ограничительных мер по COVID-19

16 Апр 2020 2020-04-16T12:55:03+03:00

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В Псковской области сотрудники полиции проводят патрулирование улиц, скверов и общественных пространств для контроля за соблюдением гражданами ограничительных мер, принятых в связи с распространением в регионе COVID-19 — и уже составили в связи с этим порядка 100 протоколов об административных правонарушениях, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации.

Сотрудники органов внутренних дел проверяют действие режима самоизоляции для людей старше 65 лет, устанавливают причины перемещения по городу других категорий граждан. Кроме того, полицейские выявляют тех, кто находится на улице без защитных масок.

Многие жители города Пскова достаточно серьезно отнеслись к введенным мерам по борьбе с распространением коронавируса, рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову Ирина Борисова. «Людей на улице стало меньше. Большинство из тех, кто все же выходит, направляются либо на работу, либо в магазин», — добавила она.

Вместе с тем, некоторые граждане сознательно игнорируют правила самоизоляции. «В большей степени это дети, которые находятся на дистанционном обучении. Некоторые пенсионеры также выходят на улицу, но в основном по незнанию принятых в регионе мер — не смотрят телевизор, не пользуются интернетом», — добавила Ирина Борисова.

На данном этапе сотрудники полиции ведут по большей части разъяснительную работу с гражданами. Они призывают людей не игнорировать предупреждения. В случае грубых нарушений граждане привлекаются к административной ответственности и штрафным санкциям.

С начала действия ограничительных мер группами патрулированния было выявлено около 100 правонарушений, по которым составлены административные протоколы. В суды направлено около 80 протоколов. Кроме того, было направлено 389 материалов по вопросам нахождения несовершеннолетних детей на улице без сопровождения взрослых. Также сотрудниками полиции опрошено около 2,5 тысяч пожилых граждан. Об этом на заседании оперативного штаба при администрации Псковской области заявил начальник регионального УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

За нарушение правил поведения, предусмотренных указом губернатора Псковской области, будет применяться административная ответственность по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Согласно Кодексу на граждан может быть наложен штраф в размере от одной 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Повторное совершение такого административного правонарушения или причинение в результате него вреда здоровью человека влечет наложение штрафа на граждан в размере от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU