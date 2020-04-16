Ущерб жителям Псковской области от действий телефонных мошенников составил 1,5 млн рублей

16 Апр 2020 2020-04-16T14:27:16+03:00

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Только за 14-15 апреля в Псковской области зарегистрировано 5 случаев телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят людям под видом сотрудников банков и добиваются получения реквизитов карты. В результате действий этих злоумышленников жители региона лишились в совокупности 1 млн 509 тысяч рублей, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

Так, по версии следствия, 15 апреля 57-летней жительнице Великих Лук позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты горожанки нечистые на руку лица пытаются снять деньги и, под предлогом предотвращения их несанкционированного списания, путем обмана завладел принадлежащими великолучанке деньгами в сумме 863 тысячи рублей. В тот же день в результате аналогичных действий лже-сотрудника банка житель Великих Лук 1975 года рождения лишился 120 тысяч рублей.

Ранее, 14 апреля, в поселке Дедовичи местная жительница 1953 года рождения в аналогичной ситуации потеряла 421 тысячу рублей. В свою очередь 62-летняя псковичка, поддавшись на уловку мошенника, лишилась 90 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.

«К сожалению, в области практически ежедневно регистрируются все новые факты противоправных деяний, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Растут суммы материального ущерба, причиненного нашим доверчивым согражданам. Как видим, счет идет уже на сотни тысяч рублей. В этой связи отметим, что полиция неоднократно информировала жителей региона о тревожной ситуации с дистанционным мошенничеством. Напомним, что важно прежде всего соблюдать требования безопасности при общении с незнакомцами в сети и по телефону. Будьте предельно осторожными, не предоставляйте посторонним сведения персонального характера, а также реквизиты банковских карт», — отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU