Великолукские полицейские задержали мужчину, открыто похитившего деньги у 37-летней горожанки
Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали гражданина, подозреваемого в открытом хищении чужого имущества.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия, вечером 13 апреля в Великих Луках в коридоре 5 этажа дома по улице Гоголя мужчина открыто похитил деньги у 37-летней горожанки и скрылся.
Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
Стражи порядка провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого в грабеже и задержали его. Им оказался безработный, ранее судимый местный житель 1988 года рождения.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU