Великолукские полицейские задержали мужчину, открыто похитившего деньги у 37-летней горожанки

16 Апр 2020 2020-04-16T14:46:06+03:00

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Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали гражданина, подозреваемого в открытом хищении чужого имущества.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия, вечером 13 апреля в Великих Луках в коридоре 5 этажа дома по улице Гоголя мужчина открыто похитил деньги у 37-летней горожанки и скрылся.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Стражи порядка провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого в грабеже и задержали его. Им оказался безработный, ранее судимый местный житель 1988 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU