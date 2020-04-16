2020-04-16T14:50:37+03:00
Происшествия

Жителя Новосокольников будут судить за угрозу убить соседа

Олег Томилин
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В Новосокольниках местный житель — безработный ранее судимый мужчина 1956 года рождения — снова окажется на скамье подсудимых из-за невоздержанности во время застролья.

Как сообщил «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия, 6 апреля около 22 часов в квартире дома по улице Садовой в Новосокольниках в ходе совместного распития спиртного между двумя гражданами произошла ссора. В результате обвиняемый стал угрожать убийством своему знакомому – 41-летнему мужчине — демонстрируя при этом нож.

Подозреваемый дал признательные показания. Нож у него был изъят.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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