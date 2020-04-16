2020-04-16T15:16:38+03:00
Общество

При проектировании парка имени Гагарина в Пскове будут учитывать мнения псковичей

Олег Томилин
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Изображение предоставлено пресс-службой ОМСУ города Пскова.Изображение предоставлено пресс-службой ОМСУ города Пскова.
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Парк имени Юрия Гагарина, расположенный между улицей Гущина и улицей Гдовской в Пскове, победил в голосовании по отбору общественных территорий областного центра для благоустройства.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, в рамках проекта обустройства парка планируется установить спортивную и детскую площадки, урны и скамейки, организовать освещение, отремонтировать и обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, а также провести работы по озеленению территории.

При этом жители микрорайона могут принять прямое участие в планировании проектирования парка. Как отметил депутат по округу № 12 Григорий Стороненков, взаимодействие с жителями в целом — одно из важнейших направлений, потому что именно они являются главным заказчиками и конечными потребителями результатов работы.

«Вовлеченность жителей в принятие решений и реализацию проектов повышает их удовлетворенность городской средой, помогает сформировать активную гражданскую позицию и создает новые условия для общения. Мы готовы выслушать пожелания каждого. Для выстраивания диалога мы даже создали платформу - группу в соцсетях, где любой желающий может поделиться своими идеями. Мы максимально будем учитывать мнение каждого жителя нашего города при составлении технического задания для проектирования парка», — подчеркнул парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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