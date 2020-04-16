17 апреля в Псковской области ожидается облачная погода и до +9 градусов Цельсия
Изменить размер текста:
В пятницу, 17 апреля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с погода и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также в пятницу ожидается северо-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду и низкое атмосферное давление.
Температура по области: ночью -2…+3 градуса Цельсия, днем +4…+9 градусов.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
ИСТОЧНИК KP.RU