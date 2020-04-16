2020-04-16T15:50:00+03:00
Общество

17 апреля в Псковской области ожидается облачная погода и до +9 градусов Цельсия

Олег Томилин
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В пятницу, 17 апреля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с погода и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также в пятницу ожидается северо-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду и низкое атмосферное давление.

Температура по области: ночью -2…+3 градуса Цельсия, днем +4…+9 градусов.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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