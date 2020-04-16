2020-04-16T16:28:54+03:00
Общество

В Пскове по дорожному нацпроекту начали ремонтировать улицу Инженерную

Олег Томилин
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На улице Инженерной в Пскове начался ремонт. Фото пресс-службы администрации Псковской области.На улице Инженерной в Пскове начался ремонт. Фото пресс-службы администрации Псковской области.
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В Пскове в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался ремонт улицы Инженерной.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, подрядная организация — ООО «Спецдор 60» — проводит подготовительные работы на участке. Рабочие уже демонтировали старый бортовой камень, сняли асфальтовое покрытие на тротуарах, пешеходных дорожках и автомобильной стоянке вдоль дороги. Сегодня они приступили к фрезерованию дорожного покрытия.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 740 метров (от Инженерного моста через реку Пскову до дома № 4 по улице Инженерной, откуда начинается перекресток с улицей Индустриальной, реконструкция которого также идет в рамках нацпроекта «БКАД»).

Согласно контракту, срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия проводится с применением импортных фрез на глубину до 5 см. Подрядчик также отрегулирует высоту крышек колодцев, выполнит устройство основания из щебня, выравнивающего и верхнего слоев покрытия, ремонт тротуаров и автобусной остановки, восстановление зеленой зоны и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Сумма контракта составила 21,5 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Срок окончания ремонта по контракту — 28 августа 2020 года.

Добавим, улица Инженерная относится ко II технической категории дорог. Имеет капитальное асфальтобетонное покрытие. Ширина проезжей части составляет 14 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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