Псковский губернатор предложил на совещании с полпредом скорректировать сроки работы призывных комиссий из-за коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T16:47:47+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое прошло под председательством полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана, внес ряд предложений по организации весенней призывной кампании в условиях борьбы с COVID-19.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, губернатор рассказал в ходе совещания, что план на весенний призыв для Псковской области составляет порядка 860 человек, а на призывные комиссии планируется вызвать около 3,5 тысяч человек. При этом должна быть обеспечена безопасность и реализован полный комплекс санитарно-эпидемиологических мер, а в призывных комиссиях работает большое число медицинских специалистов.

«Вместе с тем, как раз в начале мая ожидается пик распространения коронавирусной инфекции в регионе. Перенос и корректировка сроков позволит избежать дополнительных рисков. Что особенно важно, не придется отвлекать врачей от работы с больными коронавирусом», — заметил Михаил Ведерников.

Полпред Александр Гуцан отметил, что этот вопрос сейчас действительно очень актуален. После его дополнительной проработки и сбора информации он будет предметно обсуждаться с Министерством обороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU