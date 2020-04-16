2 человека погибли и 13 были травмированы на дорогах Псковской области за минувшие 7 дней
С 9 по 15 апреля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 11 раз выезжали на вызов для оказания помощи в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях 2 человека погибли, а еще 13 получили различные травмы, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
В ведомстве добавили, что один из выездом был связан с наездом транспортного средства на пешехода. Кроме того, спасателям пришлось деблокировать с помощью гидравлических ножниц «Спрут» трех пострадавших и одного погибшего, зажатых в искореженных от ударов машинах.
Двум травмированным гражданам спасатели оказали доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам, а одному гражданину была оказана иная помощь.
Кроме того, дважды осуществлялась стабилизация транспортного средства и три раза – ликвидация вторичных факторов.
ИСТОЧНИК KP.RU