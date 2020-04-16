В 2020 году на дорожную разметку в Пскове потратят в 2,8 раза больше средств, чем в 2019-м

16 Апр 2020 2020-04-16T17:43:25+03:00

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В этом году в Пскове на дорожную разметку потратят в 2,8 раза больше средств, чем годом ранее — 25,4 млн рублей против 9 млн. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В этом году этими работами займется ООО «Эридан». Она стала победителем электронного аукциона на производство работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог города Пскова. Работы будут выполнены за счет субсидий из областного бюджета и софинансирования из бюджета города Пскова в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Разметка будет наноситься термопластиком со светоотражающими стеклошариками. Гарантия на такую разметку составляет целый год.

Работы будут проходить в три этапа.

На первом этапе будет нанесена разметка на проезжей части дорог, которые относятся к праздничному пространству по случаю 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К 9 мая дорожная маркировка появится на площади Героев Десантников, Иркутском переулке, улицах Кузнецкой, Ленина, Пушкина, Некрасова, Профсоюзной, Свердлова, Советской, Л. Поземского, мосту 50-летия Октября, Октябрьском проспекте, Октябрьской площади, площади Победы, площади перед железнодорожном вокзалом и Рижском проспекте.

Второй этап продлится до 15 июня и будет включать нанесение разметочных линий на улицах Алмазной, Балтийской, Бастионной, Вокзальной, Воровского, Карла Маркса, Воеводы Шуйского, Георгиевской, Генерала Маргелова, Германа, Герцена, Гоголя, Гражданской, Детской, Западной, Звездной, Ижорского батальона, Инженерной, Ипподромной, 23 Июля, Калинина, Комсомольском переулке, Красноармейской, Красных Просвещенцев, Коммунальной, Крестовском шоссе, Кузбасской дивизии , Карбышева, Л. Толстого, М. Горького, Достовалова, Народной, Н. Васильева, Олега Кошевого, Пароменской, Петровской, Рокоссовского, Ротной , Р. Люксембург, Советской Армии, 128 Стрелковой Дивизии , Труда, Чудской, Шестака, Школьной, Шоссейной, проспекте Энтузиастов, Юбилейной и Яна Райниса.

В третий этап вошли улицы Алехина, Алтаева, Байкова, Волкова, Восточный проезд, Декабристов, Госпитальная, Зональное шоссе, Индустриальная, Красных партизан, Конная, Красноармейская набережная, Милицейская, Новгородская, Новоселов, Печорская, Первомайская, Плехановский посад, Пригородная, Снятная Гора, Сиреневый бульвар, Стахановская. На этих улицах работы должны быть завершены до 15 июля.

Добавим, что нанесением разметки на региональных дорогах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» займется ООО «Знак Трейд СПб» по контракту с ГБУ Псковской области «Псковавтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU